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Se registra intensa lluvia en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX

La SGIRPC activó doble alerta por la lluvia y granizada que se registró este martes 12 de mayo en toda la Ciudad de México; hay afectaciones en la Cuauhtémoc.

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Por: Yael Toribio