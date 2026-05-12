La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que se habilitaron 13 nuevos módulos (cuatro fijos y 9 móviles) para brindar la atención de expedición de trámites, tales como el de la licencia de conducir permanente, emplacamiento y reposición de tarjetas de circulación.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la misma Semovi, que se informó que estos nuevos módulos fueron colocados estratégicamente en puntos de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Tlalpan.

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Ubicaciones exactas de los nuevos módulos para sacar la licencia permanente

De acuerdo con lo anunciado por la misma Semovi, los horarios de atención de estos módulos será de las 09:00 hasta las 13:00 horas, esto con la finalidad de agilizar los trámites antes mencionados.

Las ubicaciones exactas de estos módulos son:

Macromódulo Fijo: Av. Andrés Molina Enríquez, alcaldía Iztapalapa

Agencias y Licencias: Av. Insurgentes Sur número 263, alcaldía Cuauhtémoc

División del Norte: Av. Municipio Libre número 314, alcaldía Benito Juárez

Galerías: Cto. Int. Melchor Ocampo número 193, alcaldía Miguel Hidalgo

Módulo Móvil 1: Av. Universidad número 936, alcaldía Benito Juárez

Módulo Móvil 29: Jesús García número 50, alcaldía Cuauhtémoc

Compra Segura: Enrique Contel número 361, alcaldía Iztapalapa

Módulo Móvil 2: Calz. Chabacano número 43, alcaldía Cuauhtémoc

Módulo Móvil 5: Av. Nextengo número 78, Azcapotzalco

Módulo Móvil 11: Av. 510 número 1, Gustavo A. Madero

Módulo Móvil 14: Calz. La Viga número 1381, Iztapalapa

Módulo Móvil 18: Calz. de Tláhuac número 5662, Tláhuac

Módulo Móvil 20: Calz. Acoxpa número 436, Tlalpan

Precio y requisitos para sacar la licencia permanente de CDMX

En caso de ser una de las personas interesadas en acudir a estos módulos de la Semovi para el trámite de licencia permanente que se sigue dando en la CDMX, es importante recordar que el precio es mil 500 pesos.

En caso de ya contar con licencia, solamente deberás presentar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, no tener sanciones por alcoholímetro y no haber estado involucrado en accidentes de tránsito graves.

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