Estos autos no circulan en CDMX y Edomex este miércoles 13 de mayo

Ni el viento y las fuertes lluvias que han afectado a la CDMX durante los últimos días pueden evitar la implementación del programa Hoy No Circula, pues se aplicará con normalidad este miércoles 13 de mayo de 2026.

Si tu auto cuenta con las siguientes terminación de placas y engomado, evita multas y sigue las indicaciones de autoridades.

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Autos que no circulan este 13 de mayo de 2026

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, estos son los autos que no tienen permitido salir a las calles de la CDMX y Edomex este miércoles:

Autos con engomado rojo

con Terminación de placas 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2

¿En qué alcaldías de la CDMX aplica el programa Hoy No Circula?

Es importante reiterar que el programa Hoy No Circula aplica para todas las alcaldías de la CDMX, y también es válido para los municipios conurbados del Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Sigue las indicaciones y evita multas.

Recuerda que este programa es válido para todos los automóviles de uso particular en la CDMX.

¿Cuáles son las multas por no respetar el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, la multa por infringir el programa Hoy No Circula puede ser de 20 o 30 UMAs, lo que equivale a entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos.

Además, cuando la infracción ocurre durante la implementación de Doble Hoy No Circula, el auto será enviado al corralón, por lo que además se genera un cargo de arrastre de 1,001 pesos y 104 pesos por cada día de almacenaje.

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