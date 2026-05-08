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Calidad del Aire en CDMX y probabilidad de Doble Hoy No Circula este viernes

La onda de calor que se registra en CDMX aumenta los índices de contaminación ambiental y existe la posibilidad de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Con las altas temperaturas los índices de contaminación se concentran más en la CDMX y cuando esto ocurre las autoridades piden a la población protegerse y se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, y para que te mantengas informado, te decimos cómo está la calidad del aire hoy.

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Hay mala calidad del aire en CDMX

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, este viernes la calidad del aire en la CDMX es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

Estas partículas están formadas por polvo, ceniza, metales, hollín y pueden provocar irritación en la garganta y ojos, incluso algunos pueden entrar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades cardiacas y respiratorias.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando la concentración de contaminantes supera los 150 puntos en el índice de calidad del aire o cuando el ozono supera los 155 ppb. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de emitir la activación y evaluar las condiciones.

Por lo regular se restringe la circulación vehicular, se reducen las actividades industriales y se recomienda no realizar actividades físicas al aire libre. Por lo regular las contingencias ambientales se activan en enero por pirotecnia y de febrero a mayo por el intenso calor y la radicación.

¿Cómo aplicar el hoy no circula el viernes?

Este viernes los autos que no pueden circular son los de holograma 1 y 2, terminación de placa 9 y 0 y engomado azul. Los únicos que pueden circular todos los días son los hologramas 0 y 00, los eléctricos e híbridos, servicios de emergencia y de transporte público.

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