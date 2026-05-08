Con las altas temperaturas los índices de contaminación se concentran más en la CDMX y cuando esto ocurre las autoridades piden a la población protegerse y se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, y para que te mantengas informado, te decimos cómo está la calidad del aire hoy.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Hay mala calidad del aire en CDMX

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, este viernes la calidad del aire en la CDMX es mala y el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

Estas partículas están formadas por polvo, ceniza, metales, hollín y pueden provocar irritación en la garganta y ojos, incluso algunos pueden entrar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades cardiacas y respiratorias.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando la concentración de contaminantes supera los 150 puntos en el índice de calidad del aire o cuando el ozono supera los 155 ppb. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de emitir la activación y evaluar las condiciones.

Por lo regular se restringe la circulación vehicular, se reducen las actividades industriales y se recomienda no realizar actividades físicas al aire libre. Por lo regular las contingencias ambientales se activan en enero por pirotecnia y de febrero a mayo por el intenso calor y la radicación.

¿Cómo aplicar el hoy no circula el viernes?

Este viernes los autos que no pueden circular son los de holograma 1 y 2, terminación de placa 9 y 0 y engomado azul. Los únicos que pueden circular todos los días son los hologramas 0 y 00, los eléctricos e híbridos, servicios de emergencia y de transporte público.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 8 de mayo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UtY9MTBgFz — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 8, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.