FECHA OFICIAL de la reapertura total del Tren Ligero, “El Ajolote”, en CDMX

El camino al sur de la Ciudad de México (CDMX) se ha visto con complicaciones debido a las obras de remodelación del Tren Ligero; sin embargo, el gobierno capitalino adelantó que ya tiene fecha para que vuelva a su normalidad la ruta de Taxqueña a Xochimilco.

De acuerdo a lo mencionado por el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, la ruta que ahora se conocerá como El Ajolote regresará a sus funciones el próximo lunes 11 de mayo.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza Conferencia de Prensa https://t.co/4uqqdJtX6j — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 5, 2026

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Así será el renovado Tren Ligero, “El Ajolote”

Las autoridades detallaron que a partir del próximo lunes, todas las estaciones estarán en funcionamiento, así como las nuevas unidades que se adquirieron.

“El próximo lunes vamos a inaugurar el Tren ‘El Ajolote’ ya modernizado, ya con todos los transportes, los trenes nuevos, ya con las estaciones adecuadas, ya va a ir funcionando como debe de ser”, explicó el funcionario.

¿Cuáles fueron las remodelaciones al Tren Ligero?

Durante una conferencia de prensa el pasado martes 5 de mayo, las autoridades de la CDMX indicaron que el transporte eléctrico, así como la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no solo se sometió a un cambio de imagen, sino que los trabajos tuvieron como objetivo modificaciones en materia de seguridad.

Esto porque se cambiaron todos los sistemas contra incendios, se ajustaron las vías, además de la revisión y reparación de los cárcamos, los cuales se ven afectados durante la temporada de lluvias en la capital.

Conviene recordar que los trabajos de remodelación comenzaron durante la mitad del 2025, por lo que la ruta, en algunas semanas y en distintos horarios, operó con la ayuda de unidades de RTP, las cuales trasladaban a la población.

Finalmente, adelantaron que las obras de la renovación de la línea azul del Metro concluirán el próximo domingo 31 de mayo.

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