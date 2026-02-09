¡Hay empleo! Tren Ligero lanzan vacantes de 9,500 pesos, capacitación pagado y solo necesitas bachillerato

Si estás buscando trabajo en la CDMX y con capacitación pagada, hay nuevas oportunidades publicadas en el Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México; por ejemplo, para trabajar en el Tren Ligero por un sueldo de alrededor de 9,500 pesos mensuales y que solo requieren bachillerato o estudios equivalentes.

¿Te interesa? En adn Noticias, te contamos los detalles sobre esta vacante y cómo puedes postularte.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Tren Ligero de la CDMX?

En la primera quincena de febrero de 2026, el gobierno capitalino publicó una lista de empleos en la Ciudad de México con plazas para trabajadores con escolaridad mínima de bachillerato. Entre las opciones se encuentra un puesto como Operador del Tren Ligero. Para postularte necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Bachillerato trunco o concluido

Experiencia de 3-4 años

Contar con licencia de conducir tipo C o Licencia Tarjetón

Aprobación de evaluaciones médicas, psicométricas y de conocimientos técnicos

Capacidad para atender al usuario, responsabilidad, reacciones rápidas y buen juicio

¿Cuánto pagan en el Tren Ligero?

Sueldo de $9,582 pesos

Capacitación pagada

Prestaciones de ley

Contrato por tiempo indeterminado

La vacante que ofrece el Tren Ligero es de tiempo completo y el horario es de 8:00 a 17:00 horas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

