¡Ya es jueves! El Hoy No Circula es un programa vehicular que tiene por objetivo reducir la contaminación en el ambiente de la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex), restringiendo parcialmente la conducción de autos dependiendo de su terminación de placa y color de engomado.

Sin activación de Fase 1 de Contingencia Ambiental o alguna otra eventualidad relevante, el día de hoy, jueves 7 de mayo de 2026 el programa Hoy No Circula funciona regularmente.

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Hoy No Circula: ¿Qué coches no pueden salir hoy jueves 7 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con estas características:

Engomado verde

Placas con terminación 1 o 2

Holograma 1 o 2

Cabe mencionar que el Hoy No Circula es vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos pueden circular hoy jueves en CDMX y Edomex?

De esta medida están exentos los vehículos con hologramas 0 (cero) y 00 (doble cero). También están exentos los autos híbridos y los eléctricos, recordando que a éstos les está permitido circular todos los días incluyendo los sábados.

También están exentos del Hoy No Circula las motos, los taxis y los vehículos destinados para el transporte público.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula está activo de lunes a viernes pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, conocida como Hoy No Circula Sabatino, difiere de la utilizada durante la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no es posible la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. Mientras tanto, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

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