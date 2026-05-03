Alerta Amber CDMX: Buscan a Fernanda Mayte Castro de 12 años; esta es su ficha de búsqueda

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para dar con el paradero de Fernanda Mayte Castro Juárez, una niña de 12 años que fue vista por última vez el 30 de abril en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, la joven desapareció en la colonia San Mateo Tlatenango y, desde entonces, no se sabe nada de ella; la ficha se activó el pasado 1 de mayo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Fernanda Mayte Castro Juárez, de 12 años, vista por última vez el pasado 30 de abril, en la colonia San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/Lj84OGwWzf — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Características de Fernanda Mayte Castro Juárez

Las autoridades no cuentan con la fecha de nacimiento de la menor; sin embargo, reportan que se trata de una niña de 12 años que mide 1.55 metros y es de complexión delgada.

Además, tiene piel morena oscura, cabello negro y lacio, además de ojos café oscuro y pequeños; su seña particular es que tiene un lunar arriba del labio en la parte izquierda.

El último día que se tuvo contacto con ella, vestía un sudadera negra con capucha, pijama azul rey con estampado de osos cafés y tenis blancos.

Fichas activas en CDMX

Paralelamente, las autoridades capitalinas informaron de las fichas activas en la urbe:

Edgar Tadeo Martínez Huizar de 16 años, visto por última vez en la alcaldía Miguel Hidalgo el 1 de mayo de 2026

de 16 años, visto por última vez en la alcaldía Miguel Hidalgo el 1 de mayo de 2026 Katerin Yamilet López Martínez de 14 años, vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa el 1 de mayo

de 14 años, vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa el 1 de mayo Lía Amairani Rodríguez Jiménez de 1 año, vista por última vez en la alcaldía Tlalpan el 26 de marzo

Personas localizadas en la Ciudad de México

Finalmente, la Fiscalía reportó a los menores de edad que han sido localizados en los últimos días:

Daniela Villar García

Inda Jani Morales Valdés

Zara Zoé Castañeda Almanza

Yamileth Molina Morales

Ángel Manuel Reynoso Castillo

Kimberly Josselyn Ramírez Higareda

Rosana Yamileth Ángeles Sánchez

Jhaydi Michelle Vázquez Rodríguez

Si tienes alguna dato de Fernanda Mayte o alguno de los menores desaparecidos, entonces puedes comunicarte en los números 5345 5067, 5345 5084 o 5345 5082, también puedes hacerlo mediante la página de la Fiscalía.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.