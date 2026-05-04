Retrasos de más de 15 minutos en 5 líneas del Metro CDMX; obras y estaciones sin servicio en Metrobús hoy lunes

Las actividades se retoman este lunes 4 de mayo y el transporte de la Ciudad de México (CDMX) ya lo reciente, pues los usuarios ya reportan, mediante redes sociales, retrasos tanto en el Metro como en el Metrobús.

Si tú vas a tu trabajo o a la escuela, conoce los tiempos de espera para que puedas salir con tiempo y no llegues tarde este día.

#MetroAlMomento:

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2, así como Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



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Retrasos en el Metro CDMX hoy 4 de mayo 2026

Así avanza el Sistema de Transporte Público (STC) este lunes:

Retrasos de más de 20 minutos en la Línea 3 ; autoridades mencionan que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales.

; autoridades mencionan que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales. Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 7

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 8 ; STC asegura que se agiliza la salida de los trenes.

; STC asegura que se agiliza la salida de los trenes. Retrasos de más de 10 minutos en la Línea A

Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea B; autoridades asegura que no se presentan fallas en el camino.

Estaciones cerradas del Metro CDMX

Al inicio de esta semana, las autoridades del Metro CDMX recuerdan las estaciones que se encuentran cerradas:

Línea 2

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Además, hay cierres especiales en Chabacano y Viaducto a partir de las 22:00 horas, por lo que habrá servicio de RTP hasta el cierre del día.

Línea 7

Auditorio

¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy lunes?

En tanto, si tu camino es acompañado por el Metrobús CDMX, así van las líneas de este transporte público:

Línea 1 con retrasos con más de 10 minutos, especialmente en dirección El Caminero

Línea 3 con alteraciones por eventos temporales:

El servicio es de Tenayuca a División del Norte

Sin servicio de Miguel Laurent al Pueblo de Santa Cruz Atoyac

Además con retrasos de más de 10 minutos

Línea 6 con obras de mantenimiento

Sin servicio en las estaciones de Pueblo de San Juan de Aragón, Loreto Fabela y 482

Línea 7 con retrasos por más de 10 minutos

Ahora ya sabes cómo va el transporte capitalino, así que sal con tiempo y aprovecha de este lunes de primavera.

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