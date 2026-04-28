Desde muy temprano, en la CDMX se llevarán a cabo bloqueos y marchas que provocarán cierres viales en calles y avenidas principales, así que para que no llegues tarde a tu destino, te decimos a qué hora dónde habrá cortes a la circulación hoy 28 de abril.

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Calles cerradas por manifestaciones

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este día habrá complicaciones en:

08:30 horas en Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en Cámara de Diputados ubicado en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

10:00 horas en Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

11:30 y 17:00 horas en Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco ubicado en Prol. San Isidro No. 151, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

12:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur en Blvd. Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

14:00 horas en Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

Durante el día en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en diversos planteles del Instituto Politécnico Nacional.

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