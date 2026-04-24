En la CDMX todos los días hay manifestaciones que provocan cortes a la circulación y en muchas ocasiones cierres totales en avenidas principales, así que para que tomes previsiones, te decimos en dónde habrá bloqueos y manifestaciones hoy viernes 24 de abril.

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Marchas en alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) este día se tienen previstas las siguientes movilizaciones sociales en la alcaldía Cuauhtémoc:

El colectivo nacional de mujeres por la igualdad se reunirá a las 09:30 horas en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Av. Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Familiares y amigos de Edith y Juan se manifestarán a las 12:00 horas en el Ángel de la Independencia con destino a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ubicada en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Calles cerradas por manifestaciones

También se llevarán a cabo manifestaciones en otras zonas de la capital como:

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 08:30 horas.

Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Liverpool No. 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Plaza de las Familias Buscadoras ubicada en Av. Niños Héroes No. 130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. San Jerónimo y 10 de Junio, colonia Pueblo Nuevo Alto, alcaldía Magdalena Contreras a las 10:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Espacio Autogestivo y Autónomo “Okupache” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en la Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán a las 13:00 horas.

Auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 16:00 horas.

Corredor Peatonal Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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