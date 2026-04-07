Corte de agua en CDMX durará una SEMANA: lista completa de colonias en Iztacalco

¡Atención, vecinos de Iztacalco! La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que habrá corte de agua en varias colonias de dicha demarcación de la Ciudad de México (CDMX), a partir de hoy martes 7 de abril de 2026.

En la zona se llevará a cabo una reducción en la presión del agua potable que durará una semana, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.

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Fechas clave del corte de agua en Iztacalco esta semana

De manera periódica, la Segiagua lleva a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los usuarios capitalinos.

Durante la primera semana de abril, la Segiagua informó que sus trabajadores realizarán obras de reparación en el equipo de bombeo del pozo Ciudad Deportiva 2 y aclaró que, aunque se mantendrá el suministro de agua potable, sí habrá una baja en la presión en varias colonias.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación del equipo de bombeo del pozo Ciudad Deportiva 2.



🛠️Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja… pic.twitter.com/WWXW1mFkhP — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 7, 2026

Esta situación, puede provocar que el agua no suba a las tuberías y que varios vecinos de la alcaldía Iztacalco se queden sin agua, durante una semana. Las fechas clave de este corte de agua son las siguientes:

Inicio del corte: Lunes 7 de abril de 2026.

de 2026. Fin del corte: Martes 14 de abril de 2026

¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua en Iztacalco a partir de hoy?

Recientemente, la alcaldía Iztacalco fue escenario de algunas protestas de vecinos que carecen del servicio de agua potable. Por esta razón, las labores de mantenimiento son indispensables. Sin embargo, pueden causar molestia a algunos vecinos que verán reducido el suministro.

Durante la semana del 7 al 14 de abril, el corte de agua se registrará en las siguientes colonias de Iztacalco:

Ex Ejido de la Magdalena Mixhuca

Granjas México

Gabriel Ramos Millán Bramadero

Si vives en alguna de estas colonias es importante que trates de almacenar agua en el tinaco de tu casa o en la cisterna. Si no cuentas con ellos trata de almacenar agua en cubetas o tambos que puedas usar para situaciones específicas como lavarse las manos, bañarse o jalar la baño.

A través de sus redes sociales, la Segiagua informó que el servicio será restablecido el martes 14 de abril, una vez concluidas las labores correspondientes.

¿Cómo solicitar pipas de agua en la CDMX?

Recuerda que en caso de ser necesario, la Segiagua pone al servicio de los capitalinos la Línea H2O en el *426, para que puedan solicitar pipas de agua. Igualmente, puedes pedirlas a través del canal de WhatsApp.

¿Cómo saber si en mi zona cortarán el agua?

Si quieres saber si cortarán el agua en tu colonia, puedes consultar el portal oficial Agua en tu colonia de SACMEX. Solo ingresa tu alcaldía y colonia para verificar si hay obras, recortes o funcionamiento normal. Solo da clic en este ENLACE.

También puedes seguir las redes sociales de adn Noticias y el sitio web donde te mantendremos informado acerca de cortes de agua en la CDMX.