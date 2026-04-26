Si se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental, estos son los automóviles que no circularían el lunes 26 de abril

Si se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental, estos son los automóviles que no circularían el lunes 26 de abril | adn Noticias

Durante la mañana de este domingo 26 de abril 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, por lo que siguen las restricciones del Hoy No Circula.

Es por eso que en adn Noticias te contamos qué automóviles no circularían el lunes 27 de abril en caso de que se mantengan las condiciones atmosféricas.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información:https://t.co/DLBXR7HuZC pic.twitter.com/ONXj1THWRq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

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Autos que no circulan el lunes 27 de abril por Doble Hoy No Circula

Los autos que no podrán circular de las 05:00 a las 22:00 horas son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9

, cuyo último dígito sea Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 , engomado rosa , terminación de placa 7 u 8

, , Unidades que no porten holograma de verificación

Además, restricción de circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

De acuerdo a las autoridades, esta restricción también aplica para los vehículos eléctricos e híbridos, además de aquellos que cuentan con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Así funcionará el Hoy No Circula normal si se levanta la Fase 1 de Contingencia Ambiental

Si las condiciones del aire mejoran, entonces el programa aplicará de manera normal:

Holograma 1 y 2

Engomado amarillo

Placas 5 y 6

Multas por no respetar el Doble Hoy No Circula en CDMX

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX), aquellos que no respeten el programa de Hoy No Circula serán acreedores a una multa de entre 20 y 30 UMAS, es decir, más de tres mil pesos; no obstante, también se agregan gastos por el arrastre del carro y corralón, por lo que piensa bien antes de no respetarlo.

Recomendaciones durante la contingencia ambiental

Finalmente, las autoridades recomendaron a los habitantes del Valle de México no realizar eventos culturales ni deportivos entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente las mujeres embarazas, menores de edad y personas de la tercera edad, además de aquellos que tengan enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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