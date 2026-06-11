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Cae enorme árbol sobre autos en la alcaldía GAM

Un enorme árbol cayó sobre tres automóviles en calles de la alcaldía GAM, Ciudad de México, tras fuertes lluvias

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Por: Adriana Pacheco
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