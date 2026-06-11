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¡Histórico! México vence a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México
/Ciudad/Video

Restaurantes coreanos se preparan para conquistar los paladares mexicanos y extranjeros durante el gran partido

Los mejores restaurantes coreanos en México están listos para compartir sabores y prender el ambiente futbolero para el siguiente partido de la Selección.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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