El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) dio a conocer que este 2026 cuenta con cinco beneficios a los que puedes acceder y liquidar tu crédito, reestructurar adeudo, entre otros.

Se trata de: Desfase de inicio de recuperación, Programa dos por uno, créditos INVI y cofinanciados, 20% de descuento al realizar pago de mensualidades adelantadas - crédito INVI, 25% de descuento en finiquito - crédito INVI, Condonación del 15% restante del crédito cuando se alcance el 85% de los pagos - crédito INVI y Redención de pasivos con crédito Infonavit.

En esta ocasión te explicaremos sobre el programa 2x1 con el que podrías obtener hasta un 50% de descuento en el saldo de tu deuda. ¿Cómo obtener dicho beneficio? Aquí te compartimos los requisitos.

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¿Cómo pagar la mitad del crédito INVI?

Las personas beneficiadas serán aquellas cuya fecha de alta para recuperación de su crédito es igual o anterior al 31 de diciembre del 2016.

El programa está activo desde marzo de 2026 y hasta el 5 de enero de 2027.

“Se hará un descuento del 50 por ciento sobre el saldo insoluto, a las personas beneficiarias que liquiden la totalidad de su crédito en una sola exhibición. El descuento no aplica en los seguros y gastos de operación, deberán pagarse conjuntamente con el saldo del crédito”, acotó.

Asimismo, otras limitantes es que quedan excluidas de la aplicación de este programa las carteras 51, 61, AI, AE y AM.

¿Cómo contactar al INVI?

Si tienes alguna duda en particular o requieres mayor información, puedes acudir presencialmente o establecer comunicación con el instituto a través de estas vías de contacto.

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