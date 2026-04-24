Conoce los autos que no podrán salir de sus casas tanto en CDMX como en Edomex desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

Conoce los autos que no podrán salir de sus casas tanto en CDMX como en Edomex desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas. | Getty Images

¡Cuidado con la dieta del carro! Consiste en... Hoy No Circulas, mañana no verificas, y si no haces caso a la norma, pasado mañana te llevan al corralón, por ello en adn Noticias te damos todos los detalles para que ni tú ni tu auto pasen “hambre” este viernes.

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Para este 24 de abril, los autos que no podrán circular —según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México— ni en CDMX ni en Edomex son los que tengan el engomado azul, terminación de placa 9 y 0 con los hologramas 1 y 2.

Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/jn0cITNHyv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 10, 2026

La restricción opera desde tempranito, a partir de las 05:00 y hasta las 22:00 horas, incluyendo autos foráneos con las mismas terminaciones, a menos que exista contingencia ambiental y activen el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este viernes?

Los únicos autos que podrán circular con normalidad por las 16 alcaldías y los 18 municipios del Edomex son los que tengan los hologramas 0, 00, eléctricos e híbridos.

Cabe destacar que, las demarcaciones con la restricción en el Estado de México son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

Sanciones y multas por no respetar el Hoy No Circula

La dieta del carro es bastante estricta, pues de no respetar el programa, las multas a pagar van desde las 20 hasta las 30 UMAS, equivalentes a 2,300 y hasta 3,400 pesos.

Eso no es todo, pues aunado a la sanción económica, el carro puede ser remitido al corralón, donde se generan gastos de grúa y almacenaje que también debes pagar.