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VIDEO: Ardilla se queda atrapada en cables de alta tensión en la GAM

El C5 viralizó un angustiante momento en el que una ardilla quedó atrapada en el cableado de la Gustavo A. Madero, movilizando a vecinos y servicios de emergencia.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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