Una de las preocupaciones de los automovilistas en la CDMX y su zona metropolitana es saber cuando se activa la contingencia ambiental, que significa la activación del Doble Hoy No Circula.

Para evitar multas, en adn Noticias te contamos cómo se aplicará el programa Hoy No Circula este jueves 4 de junio de 2026.

De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire para la CDMX y la zona metropolitana, la calidad del aire se mantiene como aceptable en las 16 alcaldías de la capital y los 18 municipios que conforman la zona conurbada del Estado de México.

Por lo anterior, no se activará contingencia ambiental en la capital y no habrá Doble Hoy No Circula.

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Así se aplica Hoy No Circula este 4 de junio

El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este jueves 4 de junio, por lo que no circulan los autos con las siguientes características:

Autos con engomado verde , terminación de placas 1 y 2 y holograma de verificación 1 y 2.

con , terminación de placas 1 y 2 y 1 y 2. Autos con permiso de circulación provisional.

con permiso de circulación provisional. Autos con placas foráneas.

Recuerda que el programa Hoy No Circula permanece activo entre 5:00 y 22:00 horas, por lo que en caso de no respetar las restricciones, podrías hacerte acreedor a una multa.

Autos que sí circulan este jueves 4 de junio

Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 con holograma de verificación 0 y 00 .

. Autos con cualquier otro engomado o terminación de placas.

con cualquier otro o terminación de placas. Autos eléctricos .

. Autos híbridos.

El programa Hoy No Circula se mantienen como una de las principales estrategias para reducir emisiones contaminantes.

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