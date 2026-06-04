Incendio consume bodega en las inmediaciones del Mercado de Jamaica

Durante la noche de este miércoles 3 de junio, se registró un voraz incendio en una bodega de aproximadamente 600 metros cuadrados, ubicada en las inmediaciones del Mercado de Jamaica.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio. Además, evacuaron a más de 100 personas como medida preventiva.

En este inmueble, cercano al Mercado de Jamaica, se almacenaban plásticos, vidrio y diversos solventes, materiales inflamables que favorecieron la rápida propagación de las llamas y la generación de una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

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