Buscan llegar a acuerdo con taxis por aplicación en el AICM

Con la remodelación se tiene previsto habilitar un espacio que esta fuera de la zona federal y que sería un espacio, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino que es un estacionamiento de corta estadía básicamente donde se pueden poner.

Además, indicó que los taxis concesionados tienen mayores gastos para operar que los de aplicación pero también tienen derecho a trabajar.

