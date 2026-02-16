Top 5 de los estados donde es más económico viajar en Uber

Viajar en Uber y hacerlo económico es más fácil cuando comparas mercados con métricas simples. Los datos más útiles para ponerle número al costo son la tarifa inicial, el precio por milla y el precio por minuto, porque te dan una base comparable entre estados aunque el total cambie por demanda, ruta, tráfico o peajes.

Este top 5 usa cifras públicas de TaxiFareFinder para UberX en ciudades representativas de cada estado, lo que permite contrastar estructuras de tarifa sin depender de anécdotas. Por eso verás que cada estado incluye su desglose y una lectura práctica para quien planea viajar y quiere gastar menos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Uber viajar económico y costo por estado

Para comparar estados sin perderte en detalles, mira primero el costo por milla, luego el costo por minuto y al final la tarifa mínima. Si haces trayectos largos, el número por milla suele pesar más. Si haces trayectos con tráfico o traslados cortos, el minuto y el mínimo pueden cambiar por completo la percepción de un viaje económico.

En todos los casos se trata de tarifas estimadas publicadas para UberX en una ciudad del estado, útiles para presupuestar antes de pedir el viaje.

1) Alabama

Alabama aparece en el ranking por sus tarifas competitivas en Birmingham. UberX figura con $1.75 dólares de tarifa inicial, $1.26 dólares por milla y 0.18 dólares por minuto, además de un mínimo de $5.75 dólares.

En trayectos cortos el mínimo puede dominar el total, pero en recorridos de varios kilómetros el costo por milla ayuda a mantener el presupuesto. Si tu plan de viajar incluye varios traslados al día, esta estructura suele ser más amable que la de mercados con millas más caras.

2) Louisiana

Louisiana entra con referencia de Baton Rouge, donde TaxiFareFinder muestra UberX con $1.30 dólares de tarifa inicial, $1.05 dólares por milla y $0.15 dólares por minuto, con mínimo de 6.50 dólares.

El punto a vigilar es el mínimo, porque puede elevar viajes cortos aunque la milla sea atractiva. Para viajar económico, este estado se vuelve más interesante cuando tu recorrido es medio o largo y no solo de pocas cuadras.

3) Mississippi

Mississippi se apoya en la referencia de la ciudad de Jackson, que muestra una combinación de milla baja y minuto muy bajo. UberX aparece con $1.75 dólares de tarifa inicial, $1.21 dólares por milla y $0.12 dólares por minuto, además de un mínimo de $6.35 dólares.

Ese costo por minuto puede ser un aliado si tu trayecto tiene tráfico o muchas paradas. Aun así, el mínimo vuelve a ser el filtro para traslados cortos, así que conviene comparar el estimado en la app antes de confirmar el viaje.

4) Oklahoma

Oklahoma destaca con Oklahoma City, donde UberX se publica con $0.75 dólares de tarifa inicial, $0.75 dólares por milla y $0.11 dólares por minuto, con mínimo de 6.30 dólares.

Aquí el atractivo es el costo por milla, que es de los más bajos en la muestra, y el minuto también contenido. Para quien viaja y se mueve por distancias largas dentro de una ciudad extendida, esa milla ayuda a que el viaje se mantenga económico.

5) Arkansas

Arkansas queda como el más económico del top con la referencia de la ciudad de Little Rock. UberX aparece con $1.25 dólares de tarifa inicial, $0.76 dólares por milla y $0.15 dólares por minuto, además de un mínimo de $5.95 dólares.

El dato más fuerte es la milla, porque suele ser el componente que más crece cuando haces varios traslados o cuando tu viaje no es tan corto. Si tu prioridad es viajar económico en Uber, Arkansas sale beneficiado en este comparativo por mantener baja la parte variable del costo.