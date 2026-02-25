Proyectan cambios en el casco de motocicleta; nueva modificación para transitar en México

La movilidad ha cambiado con el paso de los años, las plataformas digitales han comenzado a dominar los mercados y aplicaciones como Uber y Rappi crecen como una fuente de trabajo pero también para solucionar las necesidades de quienes requieren alimentos a domicilio.

Este aspecto más la movilidad inmediata de usuarios en medio de la gran cantidad de tráfico han generado que crezca el parque vehicular de motocicletas como una enorme solución.

¿Cuáles son los cambios al reglamento de los motociclistas?

Tanto en el Estado de México como en la CDMX, los motociclistas deben aprobar un curso de manejo básico, además en el reglamento de tránsito se establece que deben portar casco, licencia para este tipo de vehículo y tarjeta de circulación.

Ahora de acuerdo con la propuesta del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla del PRI podría solicitarse una nueva regla, que es incluir una calcomanía con el número de placa del vehículo en los cascos.

La reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca adicionar una fracción para establecer que el casco del conductor porte, en la parte posterior o lateral visible, una calcomanía o distintivo emitido por la autoridad con el número de placa del vehículo.

¿Por qué colocarán la placa en el casco?

La identificación, según el diputado, tendrá fines de control vehicular y seguridad pública, sin que implique la difusión de datos personales del propietario o conductora.

En su exposición de motivos, dijo que colocar el número de placa en el casco “no criminaliza al motociclista”, sino que promueve una cultura de corresponsabilidad y transparencia en la movilidad, al facilitar la identificación en caso de emergencia o accidente, sin vulnerar la privacidad ni los derechos de los conductores.

Subraya que la información contenida en la calcomanía será emitida por la autoridad competente, con fines exclusivamente de seguridad pública y tránsito, evitando la falsificación y el mal uso de los datos personales.

En los últimos años el uso de motocicletas ha crecido de manera exponencial en México, tanto como medio de transporte cotidiano como herramienta laboral.

