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/Ciudad/Video

SSC CDMX coloca puntos de alcoholímetro en Calzada Ignacio Zaragoza

Elementos de la SSC CDMX colocaron un punto de alcoholímetro en la Calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la avenida Rojo Gómez; suman 3 detenidos.

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Por: Yael Toribio