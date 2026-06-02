Hoy No Circula: Autos que no salen a la calle este 3 de junio

Si eres dueño de un automóvil particular, recuerda que es importante respetar las leyes de transito, y por supuesto, el programa Hoy No Circula, que se aplicará con normalidad este miércoles 3 de junio de 2026.

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¿Qué autos no circulan este miércoles 3 de junio en CDMX y el Estado de México?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula se aplicará sin ninguna modificación, por lo que estos son los autos que no pueden circular este miércoles 3 de junio:

Autos con engomado rojo , terminación de placas 3 y 4, con holograma de verificación 1 y 2.

con , terminación de placas 3 y 4, con holograma de verificación 1 y 2. Autos con permisos de circulación provisionales.

con permisos de circulación provisionales. Autos con placas foráneas.

Si tu auto cumple con alguno de estos puntos, recuerda que no puede circular de 5:00 a 22:00 horas. En caso contrario, podrías hacerte acreedor a una multa que va de los $2,436.20 hasta los $3,519.30 MXN.

Vehículos que pueden circular sin restricciones este miércoles 3 de junio

Autos con engomado rojo , terminación de placas 3 y 4, con holograma de verificación 00 y 0 .

, terminación de placas 3 y 4, con . Todos los autos con otros engomados o terminación de placas, sin importar el holograma de verificación.

Autos híbridos .

. Autos eléctricos.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula en CDMX?

Recuerda que este programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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