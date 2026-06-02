Hoy No Circula: Autos que no salen a la calle este 3 de junio

Si eres dueño de un automóvil particular, recuerda que es importante respetar las leyes de transito, y por supuesto, el programa Hoy No Circula, que se aplicará con normalidad este miércoles 3 de junio de 2026.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Qué autos no circulan este miércoles 3 de junio en CDMX y el Estado de México?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula se aplicará sin ninguna modificación, por lo que estos son los autos que no pueden circular este miércoles 3 de junio:
- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, con holograma de verificación 1 y 2.
- Autos con permisos de circulación provisionales.
- Autos con placas foráneas.
Si tu auto cumple con alguno de estos puntos, recuerda que no puede circular de 5:00 a 22:00 horas. En caso contrario, podrías hacerte acreedor a una multa que va de los $2,436.20 hasta los $3,519.30 MXN.
Vehículos que pueden circular sin restricciones este miércoles 3 de junio
- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, con holograma de verificación 00 y 0.
- Todos los autos con otros engomados o terminación de placas, sin importar el holograma de verificación.
- Autos híbridos.
- Autos eléctricos.
¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula en CDMX?
Recuerda que este programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.