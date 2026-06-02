Se desploma estructura en la Terminal 1 del AICM

Aunque hace apenas unos días se entregó la primera etapa de renovación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, esta tarde se registró el desplome de una estructura, en uno de los puentes exteriores de la terminal aérea.

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¿Qué pasó en el AICM?

Los hechos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas, cuando un vehículo de color gris transitaba por el exterior del aeropuerto y transitaba justo por debajo del puente, sobre la avenida Capitán Carlos Lazo, cuando se registró el colapso de un plafón.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del automóvil afectado recibió atención por crisis nerviosa, sin que se reportaran mayores afectaciones, aunque fue trasladada a un hospital.

El puente afectado se encuentra entre las puertas 5 y 6 de la terminal aérea y conecta hacia el estacionamiento del inmueble.

Aparentemente, los fuertes vientos registrados esta tarde en la capital, junto con la mala colocación de del material, causaron el desplome de la estructura.

Personal del AICM salió a retirar los restos que quedaron colgando del puente y así evitar un nuevo accidente. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y de la Guardia Nacional trabaja en el lugar para agilizar la circulación en la vialidad afectada.

AICM realizará investigaciones por colapso de estructura

A través de sus redes sociales oficiales, el AICM informó que se abrirá la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Por otra parte, la administración del aeropuerto capitalino añadió que la cobertura del seguro se hará cargo de los daños que se hayan ocasionado por este accidente.

#AICMinforma:



Hace unos momentos, sobre la avenida Capitan Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la Terminal 1, una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales, se desprendió del mismo.



Se presentaron daños a una automovilista, quien resultó afectada,… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 3, 2026

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