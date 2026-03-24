Ni Jalisco ni Nuevo León: el estado de México con más delitos de femicidios en 2026

La violencia de género continúa siendo una problemática alarmante que se refleja en las cifras de feminicidios en México, registradas en el primer mes del año. A pesar de los esfuerzos institucionales, los datos más recientes muestran que este delito persiste con fuerza en distintas regiones del país, con concentraciones específicas que encienden las alertas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios no solo se distribuyen en más de 20 estados, sino que también presentan una fuerte concentración territorial, siendo la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la que más casos registró a nivel nacional.

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El estado con más feminicidios en 2026

Contrario a lo que podría pensarse, Sinaloa, a través de Culiacán, se posicionó como la entidad con mayor número de víctimas en lo que va del año.

A nivel municipal, la concentración de casos es contundente. De acuerdo con los datos más recientes, el 54.7% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en solo 20 municipios, lo que evidencia una distribución focalizada del delito.

Entre los municipios con más casos registrados en enero de 2026 destacan:

Culiacán, Sinaloa (6 casos, 11.3%)

(6 casos, 11.3%) Juárez, Chihuahua (2 casos)

(2 casos) Reynosa, Tamaulipas (2 casos)

(2 casos) Venustiano Carranza, CDMX (2 casos)

(2 casos) Ciudad Victoria, Tamaulipas (2 casos)

Los feminicidios en México en enero de 2026 se concentraron en la zona norte del país. |Imagen Ilustrativa

También aparecen otros municipios con un caso registrado, lo que muestra la dispersión del delito en distintas regiones:

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca

Agua Dulce, Veracruz

Anáhuac, Nuevo León

Autlán de Navarro, Jalisco

Chilpancingo, Guerrero

Cuautitlán, Estado de México

Cuernavaca, Morelos

García, Nuevo León

Guasave, Sinaloa

El resto de los municipios del país concentra el 45.3% de los casos, lo que confirma que, aunque el delito está presente en todo el territorio, hay zonas con mayor incidencia.

Feminicidios por cada 100 mil mujeres

Otro indicador clave para entender la gravedad del problema es la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres, que permite dimensionar el impacto real en proporción a la población.

En este indicador, algunos municipios presentan cifras considerablemente más altas, incluso con menos casos absolutos. Entre los más relevantes se encuentran:

Anáhuac, Nuevo León (12.24%)

(12.24%) Epitacio Huerta, Michoacán (11.88%)

(11.88%) Cuéramaro, Guanajuato (5.59%)

(5.59%) Agua Dulce, Veracruz (4.54%)

(4.54%) Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca (4.22%)

Según los datos del estudio, algunos municipios presentan cifras considerablemente más altas, incluso con menos casos absolutos.|Imagen Ilustrativa

También destacan otros municipios con tasas relevantes como:

Autlán de Navarro, Jalisco (2.79)

Cintalapa, Chiapas (2.07)

Emiliano Zapata, Morelos (1.66)

Cosoleacaque, Veracruz (1.43)

Estos datos muestran que, aunque algunos municipios registran menos casos en números absolutos, la incidencia puede ser mucho más alta cuando se analiza en proporción a su población, lo que permite identificar zonas con mayor nivel de riesgo para las mujeres.

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