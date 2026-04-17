Ya es viernes pero en la CDMX habrá embotellamientos debido a que se llevarán a cabo movilizaciones sociales y bloqueos en algunas alcaldías por lo que te recomendamos tomar previsiones y buscar alternativas viales, la mayoría de las protestas serán en el centro.

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Marchas colapsan calles de CDMX

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las marchas serán en:

Edificio Corporativo de la Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

En la Estela de Luz rumbo al Senado de la República a las 10:00 horas.

De la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores a las 14:00 horas.

Cortes a la circulación por protestas

Además, habrá cierres viales en:

Familiares y amigos protestan en Av. Revolución y Rubens, col. Santa María Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

09:00 horas en Juzgados Familiares de la Ciudad de México en Av. Juárez No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ubicado en Av. Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

También habrá movilizaciones en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Estación “Cuauhtémoc”, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Norte) en Av. Chapultepec y Av. Bucareli, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

14:00 horas en Estadio Banorte en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

16:00 horas en la Embajada de Estados Unidos en Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el día habrá manifestaciones en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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