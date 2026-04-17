Guni, perrita rescatada en el Metro que está en adopción | CTC/CTC

En México hay millones de perros que viven en las calles y para darles una segunda oportunidad, en la CDMX a los lomitos que son rescatados de las vías del Metro se les brinda atención para después darlos en adopción y si estás pensando en tener un nuevo compañero de vida Guni es una gran opción.

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¿Cómo adoptar a perros rescatados del Metro?

Guni es una perrita de 4 años tamaño mediano que fue rescatada en la estación del Metro Lagunilla y tras recibir su proceso de socialización ahora esta en búsqueda de una familia que le de mucho amor y cuidados.

Así que si te interesa conocerla y adoptarla, puedes acudir al Centro de Transferencia Canina (CTC) ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco. Tienen un horario de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Puedes ir a convivir con ella y si te decides a adoptarla deberás llenar el Formato para la adopción de caninos y llevar una copia de una identificación oficial, copia de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser del agua, luz, predial o teléfono.

Posteriormente programarán una visita a tu domicilio para corroborar que cuentas con lo necesario para cuidarla. De ser así te indicarán la fecha en la que te entregarán a Guni, bañada, desparasitada y esterilizada.

¿Por qué adoptar un perro?

Actualmente hay más de 25 millones de perros y el 70% vive en la calle, esto evidencia que no todas las personas son conscientes de lo que implica tener una mascota. Se enamoran de un cachorro y conforme va creciendo las responsabilidades aumentan.

Un perro abandonado no solo es un acto de maltrato animal, esta expuesto a muchas enfermedades y riesgos y puede volverse agresivo con las personas. Además puede transmitir enfermedades zoonóticas por parásitos, virus, bacterias u hongos, debido a una mala alimentación o la falta de vacunas.

Por ello, es importante tomar con seriedad la adopción pues cuando un perro es abandonado sufre y está expuesto a muchos abusos.

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