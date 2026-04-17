Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen a presunto feminicida de Edith Guadalupe; Fiscalía separa a personal involucrado en extorsión
/Ciudad/Nota

Adopción de perros CDMX: Guni, perrita rescatada en la Lagunilla busca un hogar

La adopción cambia la vida de los perros que fueron abandonados pues se les da una segunda oportunidad de vivir con una familia que los quiera y cuide.

Guni, perrita rescatada en el Metro que está en adopción | CTC/CTC

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México hay millones de perros que viven en las calles y para darles una segunda oportunidad, en la CDMX a los lomitos que son rescatados de las vías del Metro se les brinda atención para después darlos en adopción y si estás pensando en tener un nuevo compañero de vida Guni es una gran opción.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo adoptar a perros rescatados del Metro?

Guni es una perrita de 4 años tamaño mediano que fue rescatada en la estación del Metro Lagunilla y tras recibir su proceso de socialización ahora esta en búsqueda de una familia que le de mucho amor y cuidados.

Así que si te interesa conocerla y adoptarla, puedes acudir al Centro de Transferencia Canina (CTC) ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco. Tienen un horario de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Puedes ir a convivir con ella y si te decides a adoptarla deberás llenar el Formato para la adopción de caninos y llevar una copia de una identificación oficial, copia de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser del agua, luz, predial o teléfono.

Posteriormente programarán una visita a tu domicilio para corroborar que cuentas con lo necesario para cuidarla. De ser así te indicarán la fecha en la que te entregarán a Guni, bañada, desparasitada y esterilizada.

¿Por qué adoptar un perro?

Actualmente hay más de 25 millones de perros y el 70% vive en la calle, esto evidencia que no todas las personas son conscientes de lo que implica tener una mascota. Se enamoran de un cachorro y conforme va creciendo las responsabilidades aumentan.

Un perro abandonado no solo es un acto de maltrato animal, esta expuesto a muchas enfermedades y riesgos y puede volverse agresivo con las personas. Además puede transmitir enfermedades zoonóticas por parásitos, virus, bacterias u hongos, debido a una mala alimentación o la falta de vacunas.

Por ello, es importante tomar con seriedad la adopción pues cuando un perro es abandonado sufre y está expuesto a muchos abusos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO