Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes

El Metro informó que los usuarios podrán utilizar los dos circuitos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez en ambos sentidos y las estaciones que permanecerán cerradas son San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Además, como parte del apoyo a los usuarios afectados, habrá servicio de apoyo de autobuses RTP en la zona del tramo Xola a Pino Suárez.

