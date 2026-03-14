Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que cerrará tres estaciones de la línea 2.
El Metro informó que los usuarios podrán utilizar los dos circuitos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez en ambos sentidos y las estaciones que permanecerán cerradas son San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.
Además, como parte del apoyo a los usuarios afectados, habrá servicio de apoyo de autobuses RTP en la zona del tramo Xola a Pino Suárez.