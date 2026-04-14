Al menos 12 casas resultaron inundadas y 2 vehículos tuvieron daños después de que se registrara una mega fuga de agua en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón.
La falla en una bomba provocó el desperdicio de cientos de litros de agua en el cruce de Marcadela y Heliotropos y las imágenes se volvieron rápidamente virales, ya que parecía una verdadera cascada.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Aplicarán Plan ND-III en Álvaro Obregón
El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que tras este incidente se aplicará el Plan DN-III, en coordinación con el Ejército y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA).
“Derivado de la fuga de agua registrada en la colonia Torres de Potrero, que ha provocado afectaciones e inundaciones en viviendas, instruí a mi equipo para atender de inmediato la situación”.
Reparación de bomba de agua
SEGIAGUA señaló que personal técnico realiza la reparación de la bomba del Pozo Tezozómoc, por lo que temporalmente el suministro tendrá baja presión en las colonias:
- Trabajadores de Pemex
- Prados del Rosario
El servicio será restablecido por completo el 16 de abril a partir de las 15:00 horas, al terminar las labores correspondientes. En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas a través de la Línea H20 en el *426.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.