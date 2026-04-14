Al menos 12 casas resultaron dañadas, así como un vehículo tras una mega fuga de agua en Torres de Potrero.

Al menos 12 casas resultaron dañadas, así como un vehículo tras una mega fuga de agua en Torres de Potrero. | Karen Ortega | adn Nti

Al menos 12 casas resultaron inundadas y 2 vehículos tuvieron daños después de que se registrara una mega fuga de agua en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón.

La falla en una bomba provocó el desperdicio de cientos de litros de agua en el cruce de Marcadela y Heliotropos y las imágenes se volvieron rápidamente virales, ya que parecía una verdadera cascada.

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Aplicarán Plan ND-III en Álvaro Obregón

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que tras este incidente se aplicará el Plan DN-III, en coordinación con el Ejército y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA).

“Derivado de la fuga de agua registrada en la colonia Torres de Potrero, que ha provocado afectaciones e inundaciones en viviendas, instruí a mi equipo para atender de inmediato la situación”.

🚨 ¡Desperdicio total! Una intensa fuga de agua inunda las calles Mercadela y Heliotropos, Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO). Lo que parece ser una falla en una bomba ha provocado que el líquido entre a las viviendas y afecte vehículos 🌊



🎥: Vecinos de la… pic.twitter.com/ktyNIpebf5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 14, 2026

Reparación de bomba de agua

SEGIAGUA señaló que personal técnico realiza la reparación de la bomba del Pozo Tezozómoc, por lo que temporalmente el suministro tendrá baja presión en las colonias:

Trabajadores de Pemex

Prados del Rosario

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza la reparación de la bomba del Pozo Tezozómoc, por lo que suspende temporalmente su operación.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua… pic.twitter.com/YCOmxrAsSs — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 14, 2026

El servicio será restablecido por completo el 16 de abril a partir de las 15:00 horas, al terminar las labores correspondientes. En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas a través de la Línea H20 en el *426.