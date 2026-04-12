¡No te la acabes! Colonias que se quedan sin agua por 96 horas en Pachuca: lista y fecha exacta del corte

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó a los habitantes de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, que se llevará a cabo un corte de agua de 96 horas.

La comisión dio a conocer que serán 14 las colonias afectadas, por lo que instó a los vecinos a tomar las medidas necesarias durante la suspensión del suministro de agua potable. Si vives en Pachuca, sigue leyendo porque te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo cortan el agua en colonias de Pachuca, Hidalgo?

De acuerdo con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales el corte de agua se llevará a cabo a partir del miércoles 15 de abril y tendrá una duración de 96 horas.

Esto, porque se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y modernización en la infraestructura hidráulica de la Planta de Bombeo Nopancalco, donde se va a sustituir el tren de piezas especiales.

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¿Qué colonias se quedan sin agua en Pachuca?

Según el comunicado de la dependencia estatal, sus equipos técnicos trabajarán durante aproximadamente 32 horas. El corte de agua comenzará a partir de las 6:00 a.m. en las colonias que enlistamos a continuación:

Luz del Carmen

Cristina Rosas

Jardines de Colosio

Ampliación El Palmar

Independencia

Santa Julia

San Pedro Nopancalco (parte alta)

San Carlos

Piracantos

San Bartolo

López Portillo

Real de Medinas

Rincón de las Lomas

Arboledas de San Javier 4ª sección

La Comisión de Agua estatal detalló que una vez que hayan quedado concluidos los trabajos, el suministro de agua potable se restablecerá de manera paulatina, por lo que algunos vecinos de las colonias más alejadas deberán esperar hasta 96 horas.

El organismo informó que implementará un operativo con pipas en los puntos que presenten mayor necesidad.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Si vives en alguna de las colonias de Pachuca que serán afectadas por el corte de agua de 96 horas, te recomendamos lo siguiente:

Llena tinacos, cisternas, tanques, tambos, cubetas y garrafones.

Lava días antes tu ropa, trastes y limpia tu hogar para no generar suciedad durante el corte.

Báñate con cubeta y "jicarita" (recipiente pequeño) para controlar el consumo.

Utiliza el agua de la lavadora (si se usó antes) o del lavado de verduras para el inodoro.