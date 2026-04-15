En la CDMX es muy común que haya movilizaciones sociales y hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías, y para que tomes previsiones aquí te decimos qué calles registrarán afectaciones para que no te quedes varado en el tráfico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de calles cerradas por manifestaciones

De acuerdo con la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se tienen previstos cortes a la circulación en los siguientes horarios y vialidades:

06:00 horas en la Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

09:00 horas en la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

09:30 horas en la Sede Alterna del Congreso de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 7, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en la Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No.66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza y en la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia Córdoba No. 45, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. ubicado en Medellín No. 33, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en el Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur en Blvd. Cataratas y Llanura colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

15:30 horas en Palacio de Bellas Artes (Pasillo de la Jacarandas) ubicado en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en la Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira No. 94, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo y en la Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.