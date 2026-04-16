Para promover el deporte y las actividades artísticas, en la CDMX existen los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) donde puedes tomar clases gratuitas de futbol, dibujo, canto o música y si vives en la alcaldía Venustiano Carranza te decimos dónde se encuentran los módulos.
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Ubicación de los PILARES en Venustiano Carranza
Actualmente existen 12 PILARES en la alcaldía para que jóvenes y adultos puedan acudir e inscribirse a alguna actividad deportiva artística e incluso para terminar sus estudios. Esta es su ubicación:
- 20 de noviembre en Avenida Gran Canal s/n 1 , colonia 5to tramo 20 de noviembre.
- Adolfo López Mateos en Eduardo Bustamante 102 , colonia Adolfo López Mateos.
- Avenida del taller en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Avenida del Taller s/n, colonia Jardín Balbuena.
- Candelaria en Avenida Congreso de la Unión s/n 1 , colonia 10 de Mayo.
- Copil en Calle Chimalhuacan s/n.
- Felipe Ángeles en Calle Estaños s/n
- Fray Servando en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Avenida Fray Servando, colonia Jardín Balbuena.
- Parque Alameda Oriente en Bordo de Xochiaca s/n.
- Pelon Osuna en Calle Norte 21 s/n, colonia Moctezuma Segunda Sección.
- Rita Guerrero en Avenida Gran Canal s/n.
- Tepito Morelos en Peluqueros 2 , colonia Morelos.
- Viaducto en Viaducto Río de la Piedad s/n 1 , colonia Jardín Balbuena.
¿Qué son los PILARES en CDMX?
Los PILARES son un proyecto en CDMX donde todas las personas pueden estudiar, realizar actividades artísticas y deportivas. En cada sede hay diferentes actividades desde ajedrez hasta acrobacia, canto, dibujo y más.
Además, puedes aprender oficios para poner un negocio o trabajar en la industria a este tipo de capacitación se le conoce como Autonomía Económica.
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