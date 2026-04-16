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Ajedrez, canto y más actividades gratis en los PILARES de Venustiano Carranza

Para los habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza hay varios PILARES donde pueden aprender oficios o practicar deportes.

Clases de ajedrez en PILARES de CDMX | PILARES

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para promover el deporte y las actividades artísticas, en la CDMX existen los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) donde puedes tomar clases gratuitas de futbol, dibujo, canto o música y si vives en la alcaldía Venustiano Carranza te decimos dónde se encuentran los módulos.

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Ubicación de los PILARES en Venustiano Carranza

Actualmente existen 12 PILARES en la alcaldía para que jóvenes y adultos puedan acudir e inscribirse a alguna actividad deportiva artística e incluso para terminar sus estudios. Esta es su ubicación:

  • 20 de noviembre en Avenida Gran Canal s/n 1 , colonia 5to tramo 20 de noviembre.
  • Adolfo López Mateos en Eduardo Bustamante 102 , colonia Adolfo López Mateos.
  • Avenida del taller en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Avenida del Taller s/n, colonia Jardín Balbuena.
  • Candelaria en Avenida Congreso de la Unión s/n 1 , colonia 10 de Mayo.
  • Copil en Calle Chimalhuacan s/n.
  • Felipe Ángeles en Calle Estaños s/n
  • Fray Servando en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Avenida Fray Servando, colonia Jardín Balbuena.
  • Parque Alameda Oriente en Bordo de Xochiaca s/n.
  • Pelon Osuna en Calle Norte 21 s/n, colonia Moctezuma Segunda Sección.
  • Rita Guerrero en Avenida Gran Canal s/n.
  • Tepito Morelos en Peluqueros 2 , colonia Morelos.
  • Viaducto en Viaducto Río de la Piedad s/n 1 , colonia Jardín Balbuena.

¿Qué son los PILARES en CDMX?

Los PILARES son un proyecto en CDMX donde todas las personas pueden estudiar, realizar actividades artísticas y deportivas. En cada sede hay diferentes actividades desde ajedrez hasta acrobacia, canto, dibujo y más.

Además, puedes aprender oficios para poner un negocio o trabajar en la industria a este tipo de capacitación se le conoce como Autonomía Económica.

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