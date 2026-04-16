Para promover el deporte y las actividades artísticas, en la CDMX existen los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) donde puedes tomar clases gratuitas de futbol, dibujo, canto o música y si vives en la alcaldía Venustiano Carranza te decimos dónde se encuentran los módulos.

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Ubicación de los PILARES en Venustiano Carranza

Actualmente existen 12 PILARES en la alcaldía para que jóvenes y adultos puedan acudir e inscribirse a alguna actividad deportiva artística e incluso para terminar sus estudios. Esta es su ubicación:

20 de noviembre en Avenida Gran Canal s/n 1 , colonia 5to tramo 20 de noviembre.

Adolfo López Mateos en Eduardo Bustamante 102 , colonia Adolfo López Mateos.

Avenida del taller en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Avenida del Taller s/n, colonia Jardín Balbuena.

Candelaria en Avenida Congreso de la Unión s/n 1 , colonia 10 de Mayo.

Copil en Calle Chimalhuacan s/n.

Felipe Ángeles en Calle Estaños s/n

Fray Servando en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Avenida Fray Servando, colonia Jardín Balbuena.

Parque Alameda Oriente en Bordo de Xochiaca s/n.

Pelon Osuna en Calle Norte 21 s/n, colonia Moctezuma Segunda Sección.

Rita Guerrero en Avenida Gran Canal s/n.

Tepito Morelos en Peluqueros 2 , colonia Morelos.

Viaducto en Viaducto Río de la Piedad s/n 1 , colonia Jardín Balbuena.

🎨💜 En el #DíaMundialDelArte celebramos la creatividad que florece en comunidad.



Cada taller de cultura en #PILARES es un espacio donde las ideas se transforman en expresión, encuentro y nuevas formas de imaginar el mundo. ✨🫱🏼‍🫲🏻

Te compartimos un poco de lo que se vive en estos… pic.twitter.com/OvE8razyU0 — PILARES CDMX (@CdmxPilares) April 15, 2026

¿Qué son los PILARES en CDMX?

Los PILARES son un proyecto en CDMX donde todas las personas pueden estudiar, realizar actividades artísticas y deportivas. En cada sede hay diferentes actividades desde ajedrez hasta acrobacia, canto, dibujo y más.

Además, puedes aprender oficios para poner un negocio o trabajar en la industria a este tipo de capacitación se le conoce como Autonomía Económica.

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