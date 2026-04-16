Al menos 10 empresas ofrecerán varias vacantes de trabajo durante el Reclutamiento presencial de abril en la alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Al menos 10 empresas ofrecerán varias vacantes de trabajo durante el Reclutamiento presencial de abril en la alcaldía Benito Juárez, CDMX. | @TrabajoCDMX | X

¿No tienes trabajo y quieres comenzar el mes de mayo con el pie derecho? La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México tendrá un nuevo reclutamiento presencial en donde participarán ocho empresas que ofrecen varias vacantes.

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¿Qué empresas ofrecen vacantes?

Seguridad Miura: Guardia de seguridad

Servicio Express Mexicano: Repartidor en moto y repartidor en carro

Alimentos Convenientes San Patricio: Ejecutivo de Call Center, operador de reparto y encargada de limpieza

Archispace: Soporte técnico, instalador de redes, ayudante repartidor y auxiliar administrativo

Las Tertulias: Decorador de donas, cocinero, meseros

Sanborns del Valle: Auxiliar de seguridad y encargado de bodega

Valgran: Nutriólogos y asesores de ventas

Restaurante Madero: Maestro panadero y aprendiz de panadero

Grupo Manzano: Maestro panadero y aprendiz de panadero

Parra y Asociados: Auxiliar contable y auxiliar de nóminas

¿Cuándo el reclutamiento presencial?

Si estás interesada o interesado en algunas de estas vacantes laborales no olvides imprimir tu CV y llevarlo el próximo 24 de abril, de 9:00 a 14:00 horas, en la Unidad Regional del Servicio de Empleo, ubicado en Uxmal, esquina Municipio Libre, frente al Metro Parque de los Venados, Santa Cruz Atoyac.

Feria del Empleo en Álvaro Obregón

La alcaldía Benito Juárez no es la única que ofrecerá un espacio para difundir nuevas oportunidades laborales, sino también Álvaro Obregón, el próximo 23 de abril.

La cita es en el salón de usos múltiples de la alcaldía, que está ubicado en calle 10 s/n Tolteca, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Te invitamos a encontrar trabajo formal en la Feria de Empleo que realizaremos en Álvaro Obregón.



¡Este 23 de abril tendremos muchas oportunidades laborales para ti!



📌Salón de usos múltiples de la alcaldía Álvaro Obregón

🕣10:00 a 15:00 horas#CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/loCKZTXJ8F — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) April 16, 2026

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