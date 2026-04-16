¿No tienes trabajo y quieres comenzar el mes de mayo con el pie derecho? La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México tendrá un nuevo reclutamiento presencial en donde participarán ocho empresas que ofrecen varias vacantes.
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¿Qué empresas ofrecen vacantes?
- Seguridad Miura: Guardia de seguridad
- Servicio Express Mexicano: Repartidor en moto y repartidor en carro
- Alimentos Convenientes San Patricio: Ejecutivo de Call Center, operador de reparto y encargada de limpieza
- Archispace: Soporte técnico, instalador de redes, ayudante repartidor y auxiliar administrativo
- Las Tertulias: Decorador de donas, cocinero, meseros
- Sanborns del Valle: Auxiliar de seguridad y encargado de bodega
- Valgran: Nutriólogos y asesores de ventas
- Restaurante Madero: Maestro panadero y aprendiz de panadero
- Grupo Manzano: Maestro panadero y aprendiz de panadero
- Parra y Asociados: Auxiliar contable y auxiliar de nóminas
¿Cuándo el reclutamiento presencial?
Si estás interesada o interesado en algunas de estas vacantes laborales no olvides imprimir tu CV y llevarlo el próximo 24 de abril, de 9:00 a 14:00 horas, en la Unidad Regional del Servicio de Empleo, ubicado en Uxmal, esquina Municipio Libre, frente al Metro Parque de los Venados, Santa Cruz Atoyac.
Feria del Empleo en Álvaro Obregón
La alcaldía Benito Juárez no es la única que ofrecerá un espacio para difundir nuevas oportunidades laborales, sino también Álvaro Obregón, el próximo 23 de abril.
La cita es en el salón de usos múltiples de la alcaldía, que está ubicado en calle 10 s/n Tolteca, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.
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