Cablebús CDMX desaloja y suspende servicio por lluvias este 12 de abril; lista de estaciones afectadas

Este domingo 12 de abril, debido a las fuertes lluvias que se registraron en la Ciudad de México (CDMX), el Servicio de Transporte Eléctrico Cablebús anunció que suspende el servicio en varias de sus estaciones.

Si eres usuario de este tipo de transporte eléctrico, sigue leyendo, porque te contamos por qué fue necesario suspender el servicio y cuál es la Línea afectada.

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¿En qué estaciones de Cablebús no hay servicio por las lluvias hoy 12 de abril?

A través de sus redes sociales, el Cablebús CDMX informó a sus usuarios que se realizó el desembarque de personas en la Línea 1, debido a que durante la tarde de este domingo 12 de abril, se desató una tormenta eléctrica en la zona norte de la capital mexicana.

#CablebusInforma



Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) April 13, 2026

Las fuertes lluvias ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de este medio de transporte eléctrico, por lo que se tomó la decisión de suspender el servicio, hasta que las condiciones meteorológicas permitan reanudar la operación del servicio de manera habitual.

Las estaciones del Cablebús que se quedan sin servicio son las que forman parte del recorrido de la Línea 1:

Que va de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cubriendo 9.2 km

Metro CDMX activó marcha lenta por lluvias

Por su parte, el Metro de la CDMX anunció que se activó la marcha lenta por lluvia en las siguientes estaciones: Líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/TW5W4UrTxU — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 13, 2026

Activan alerta amarilla por lluvias en todas las alcaldías de la CDMX

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla por lluvias en las 16 alcaldías de la CDMX. Esto, porque se prevé intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Se actualiza <a href="https://twitter.com/hashtag/AlertaAmarilla?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AlertaAmarilla</a> por intensificación de <a href="https://twitter.com/hashtag/lluvias?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#lluvias</a> fuertes, <a href="https://twitter.com/hashtag/viento?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#viento</a> con rachas fuertes y posible caída de <a href="https://twitter.com/hashtag/granizo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#granizo</a> para la tarde y noche del domingo 12/04/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. <br><br>Mantente informado. <a href="https://twitter.com/hashtag/Pron%C3%B3sticoDelTiempo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PronósticoDelTiempo</a>… <a href="https://t.co/WxHrGzfVq0">pic.twitter.com/WxHrGzfVq0</a></p>— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) <a href="https://twitter.com/SGIRPC_CDMX/status/2043483985032953874?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 12/04/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/WxHrGzfVq0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 13, 2026