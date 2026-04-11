Último fin de semana de vacaciones estará marcado por lluvias; estos estados esperan tormentas hoy

Se acaban las vacaciones de Semana Santa 2026, las cuales han estado marcadas por un clima un tanto frío para ser primavera. El lunes 13 de abril millones de alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) volverán a las aulas, por lo que aquí te decimos el pronóstico del tiempo para hoy sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del agua (Conagua) informó que una vaguada en altura y la corriente en chorro provocarán vientos fuertes, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del país.

En el norte, la interacción de una línea seca generará lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y rachas muy fuertes de viento en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con posible formación de torbellinos.

En el centro, oriente y sur, se prevén chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible granizo, incluido el Valle de México.

Mientras tanto, continuará la onda de calor en varias regiones del occidente y sur del país.

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Calor en México hoy sábado 11 de abril

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Michoacán (suroeste y sur), Morelos (sur), Guerrero (oeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

¿En qué estados hará frío hoy?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Tlaxcala y Puebla.

Lluvias para hoy en México: ¿Cuánta agua caerá por estado?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (norte y centro), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (norte), Querétaro (norte), Hidalgo (sur), Estado de México (norte y centro), Tlaxcala (norte), Puebla (centro) y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Por qué está lloviendo en México en plena primavera 2026?

Está lloviendo en primavera en México (marzo-abril 2026) principalmente por la persistencia de frentes fríos (temporada invernal se extiende hasta mayo) que interactúan con el calor acumulado y la humedad, generando inestabilidad atmosférica. Estos sistemas fríos provocan choques térmicos que causan lluvias intensas, granizadas y vientos en el centro, oriente y sureste.

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