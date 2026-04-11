Manifestantes realizarán 12 bloqueos en calles de CDMX hoy sábado

Durante el día de hoy se tienen previstos varios bloqueos en diferentes alcaldías de CDMX que provocarán tráfico vehicular, conoce cuáles tendrán afectaciones para que tomes previsiones y salgas con tiempo.

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Cierres viales en alcaldía Cuauhtémoc

Integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual realizarán una manifestación a las 09:00 horas en Parque “Lázaro Cárdenas” en Dr. Erazo No. 12, colonia Doctores.

Colectivo Plataforma 4:20 se reunirá a las 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael y el colectivo Hijas de la Cannabis en Plaza Tlaxcoaque ubicado en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro.

Acuerdo basado en plantas CDMX se manifestarán a las 13:30 horas en Monumento a la Revolución ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera.

Cannabis regulación revolución se manifestarán a las 16:20 horas en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro.

Unión de la juventud revolucionaria de México se reunirán a las 17:00 horas en Sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico.

Colectivo “El mono y los olivos” se manifestarán a las 18:00 horas en Librería “Volcana Lugar Común” en Manuel Carpio No. 117, colonia Santa María la Rivera.

Federación de jóvenes comunistas se manifestarán durante el día en la Sede de la Alianza de Tranviarios de México ubicada en Rafael Lucio No. 29, colonia Doctores.

Liberum A.C mantendrán una manifestación en Explanada del Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro.

Otras calles con cierres por bloqueos

Coalición por la Libertad se manifestarán a las 11:00 horas en la Embajada de la República de Cuba ubicada en Av. Presidente Masaryk No. 554, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Asociacionismo mexicana de mujeres islámicas se reunirá a las 13:30 horas en Embajada de Irán ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 2350, colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo.

Dolphin Freedom MX se manifestarán a las 18:00 horas en Hotel Hyatt Regency México City Insurgentes ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 724, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez

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