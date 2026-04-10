Hoy No Circula sabatino del 11 de abril en CDMX y Edomex; autos que descansan y costo de la multa

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, dio a conocer que por ser el segundo sábado del mes este próximo 11 de abril el programa Hoy No Circula afectará a los autos con holograma de verificación 2 tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Según con la información oficial de las autoridades, las restricciones aplicarán de igual forma para los autos con holograma de verificación 1 y terminación de placa par (2, 4, 6, 8 y 0), así como aquellos que cuenten con placas foráneas y con permisos provisionales.

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Multas por no respetar el Hoy No Circula este 11 de abril en CDMX

De conformidad con el Reglamento de Tránsito vigente en la capital de la República Mexicana, no respetar el Hoy No Circula puede representar una multa de entre 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la multa cometida por el infractor.

Las autoridades de tránsito de la CDMX están completamente facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor. Será en estos depósitos vehiculares, que los infractores deberán realizar el pago correspondiente de la multa.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Entre los autos que están exentos al programa Hoy No Circula destacan los híbridos y los eléctricos, sin embargo, también pueden evitar estas restricciones los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, así como aquellos con placas de personas con discapacidad.

En caso de contingencia ambiental y de activarse el Doble Hoy No Circula, las restricciones se pueden elevar tanto para autos con holograma 0, como aquellos con la famosa 00”.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Montañas de basura en calles de la alcaldía Tláhuac

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