Evita multas este miércoles 8 de abril; estos autos no circulan hoy en CDMX y Edomex
¡No arriesgues tu cartera! Conoce las placas, engomados y hologramas que no circulan en CDMX y Edomex hoy; además, maneja con precaución porque seguirán las lluvias.
El Hoy No Circula se mantiene en vigente este miércoles 8 de abril de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex), como parte de las estrategias para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México.
De acuerdo con autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día deben suspender su circulación los vehículos con:
- Engomado rojo
- Terminación de placa 3 y 4
- Holograma de verificación 1 y 2
El horario de restricción se mantiene de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas verificar con anticipación si su vehículo puede circular.
🌞 ¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 8, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 8 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
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Autos que no circulan hoy miércoles 8 de abril en CDMX y Edomex
Las limitaciones aplican de manera regular, salvo que se active una contingencia ambiental que modifique las reglas. En contraste, están exentos del programa:
- Autos con holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público y taxis
- Unidades de emergencia
- Autos con Pase Turístico vigente
Estas unidades pueden circular sin restricción durante todo el horario establecido.
Fase I de contingencia ambiental se mantiene en CDMX y Edomex por altos niveles de ozono
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Incumplir el programa puede generar sanciones económicas; las multas pueden alcanzar hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de tres mil pesos.
Además, los vehículos que infrinjan la norma pueden ser llevados al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia, elevando el impacto económico para los conductores.
Lluvias en CDMX y Edomex hoy miércoles 8 de abril
A diferencia de días previos marcados por el calor, en las últimas horas se han registrado lluvias en distintas zonas de la CDMX y el Edomex; para este miércoles se esperan precipitaciones a partir de las 14:00 horas.
Ante este panorama, autoridades capitalinas recomiendan:
- Manejar con precaución por pavimento mojado
- Aumentar la distancia entre vehículos
- Encender luces en caso de lluvia intensa
- Evitar frenados bruscos
Además, se pueden provocar encharcamientos y tránsito lento, especialmente en vialidades principales.
Tláloc está furioso y manda lluvias, granizo y bajas temperaturas para el clima en México para hoy 8 de abril
Las autoridades prevén que el clima para hoy, miércoles 8 de abril, lluvias, granizo y bajas temperaturas en todo México con detalles puntuales en CDMX y Edomex.
Recomendaciones para evitar sanciones y mejorar la movilidad
Además, para evitar contratiempos, las autoridades sugieren a la ciudadanía:
- Consultar la aplicación Aire CDMX o el portal oficial de Sedema por si se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental y cambian las reglas del programa
- Planear rutas con anticipación
- Evitar zonas con alta carga vehicular
- Mantenerse atento a los avisos de la CAMe
El programa Hoy No Circula es clave para reducir la contaminación y mejorar la movilidad en la región.
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