Evita multas este miércoles 8 de abril; estos autos no circulan hoy en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula se mantiene en vigente este miércoles 8 de abril de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México (Edomex), como parte de las estrategias para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México.

De acuerdo con autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este día deben suspender su circulación los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2

El horario de restricción se mantiene de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas verificar con anticipación si su vehículo puede circular.

🌞 ¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 8 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/nu1SOI04Vz — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 8, 2026

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Autos que no circulan hoy miércoles 8 de abril en CDMX y Edomex

Las limitaciones aplican de manera regular, salvo que se active una contingencia ambiental que modifique las reglas. En contraste, están exentos del programa:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Autos con Pase Turístico vigente

Estas unidades pueden circular sin restricción durante todo el horario establecido.

Fase I de contingencia ambiental se mantiene en CDMX y Edomex por altos niveles de ozono

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Incumplir el programa puede generar sanciones económicas; las multas pueden alcanzar hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de tres mil pesos.

Además, los vehículos que infrinjan la norma pueden ser llevados al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia, elevando el impacto económico para los conductores.

Lluvias en CDMX y Edomex hoy miércoles 8 de abril

A diferencia de días previos marcados por el calor, en las últimas horas se han registrado lluvias en distintas zonas de la CDMX y el Edomex; para este miércoles se esperan precipitaciones a partir de las 14:00 horas.

Ante este panorama, autoridades capitalinas recomiendan:



Manejar con precaución por pavimento mojado

por pavimento mojado Aumentar la distancia entre vehículos

Encender luces en caso de lluvia intensa

Evitar frenados bruscos

Además, se pueden provocar encharcamientos y tránsito lento, especialmente en vialidades principales.

Tláloc está furioso y manda lluvias, granizo y bajas temperaturas para el clima en México para hoy 8 de abril Las autoridades prevén que el clima para hoy, miércoles 8 de abril, lluvias, granizo y bajas temperaturas en todo México con detalles puntuales en CDMX y Edomex. 08 abril, 2026

Recomendaciones para evitar sanciones y mejorar la movilidad

Además, para evitar contratiempos, las autoridades sugieren a la ciudadanía:



Consultar la aplicación Aire CDMX o el portal oficial de Sedema por si se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental y cambian las reglas del programa

por si se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental y cambian las reglas del programa Planear rutas con anticipación

Evitar zonas con alta carga vehicular

Mantenerse atento a los avisos de la CAMe

El programa Hoy No Circula es clave para reducir la contaminación y mejorar la movilidad en la región.

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