Metro y Metrobús CDMX hoy 9 de abril: Retrasos de más de 20 minutos en la Línea 3 por retiro de un tren

Este jueves 9 de abril 2026, el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) registra una jornada complicada. Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús reportan retrasos considerables en varias líneas, lo que ha provocado saturación en andenes y unidades.

Las autoridades capitalinas informaron que algunas de las afectaciones se deben a revisiones técnicas como en la Línea 3 y trabajos de rehabilitación en distintas estaciones de las Líneas 2 y 7; sin embargo, los tiempos de espera han superado lo habitual.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/VI0ZQN8024 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 9, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 9 de abril?

El Metro CDMX reporta avance lento en varias de sus rutas principales. estas son las que tienen mayores afectaciones:



Línea 1 : retrasos de aproximadamente 10 minutos

: retrasos de aproximadamente 10 minutos Línea 2 : demoras superiores a los 15 minutos

: demoras superiores a los 15 minutos Línea 3 : retrasos de entre 20 y 30 minutos, tras el retiro de un tren para revisión

: retrasos de entre 20 y 30 minutos, tras el retiro de un tren para revisión Línea A : tiempos de espera de alrededor de 10 minutos

: tiempos de espera de alrededor de 10 minutos Línea B: demoras de más de 15 minutos; autoridades indicaron que se agiliza la salida de trenes desde terminales

Como se mencionó, en el caso de la Línea 3 destaca por ser una de las más afectadas; el propio Metro CDMX informó que la circulación se vio impactada tras retirar un tren para su revisión, lo que redujo la frecuencia del servicio.

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Estaciones cerradas y cambios en el Metro CDMX hoy jueves

A la par de los retrasos, también hay afectaciones por trabajos de rehabilitación:



San Antonio Abad (Línea 2): cerrada hasta nuevo aviso

(Línea 2): cerrada hasta nuevo aviso Auditorio (Línea 7): sin servicio de ascenso ni descenso

Al sur de la ciudad, la estación Tasqueña presenta modificaciones operativas. Solo se encuentra en funcionamiento el andén norte, con dirección a Cuatro Caminos, debido a obras de remodelación en el andén sur.

Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña ¡Evita contratiempos! Metro CDMX rehabilita Tasqueña y mantiene cerradas San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; conoce las rutas provisionales. 05 abril, 2026

Metrobús CDMX también presenta retrasos hoy

Metrobús CDMX también reporta afectaciones este jueves, especialmente en horas de alta demanda:



Línea 1 : esperas de más de 10 minutos, principalmente hacia Indios Verdes

: esperas de más de 10 minutos, principalmente hacia Indios Verdes Línea 7: retrasos superiores a los 7 minutos

Estas condiciones han generado mayor saturación en estaciones y unidades, complicando aún más los traslados en la capital.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a los usuarios salir con anticipación, prever rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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