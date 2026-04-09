Adopción de perros en CDMX: Gari busca un hogar; requisitos para adoptarlo

Adoptar es un acto de amor y responsabilidad social pues aunque hay muchos perros que necesitan un hogar porque fueron abandonados hay personas que prefieren comprar y para erradicar esta situación, en el Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX rescatan a los perros que andan deambulando por las líneas y les brindan atención para después buscarles un nuevo hogar.

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El es Gari, un perrito juguetón y aventurero

Así que si estás pensando en adoptar una mascota, Gari es un macho de 1 año tamaño grande que fue rescatado en la estación Garibaldi del Metro y luego de haber recibido atención médica veterinaria y pasar por el proceso de socialización ya esta listo para tener una nueva familia.

Si quieres conocerlo puedes acudir al CTC ubicado en Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas. Debes descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos y acudir al CTC con tu INE o una identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Te programarán una visita y si cumples con los requisitos se agendará la fecha de entrega.

Si no puedo adoptar, ¿cómo puedo ayudar a un perrito?

En caso de que no puedas adoptar un perro puedes donar alimento, collares, correas, platos metálicos, productos de limpieza, juguetes, materiales de curación como gasas, medicamentos, jeringas, alcohol y algodón o materiales reciclados como cobijas, suéteres, calcetines de bebé.

También puedes pasar tiempo con los cachorros y visitarlos en el CTC, es un lugar espacioso al aire libre y los perritos agradecerán que juegues con ellos.

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