Calendario de Jornadas de esterilización gratis para mascotas durante abril en Querétaro
Para todas las personas que tienen mascotas es importante que los esterilicen y así evitar su reproducción.
Tener una mascota es una gran responsabilidad pues además de cuidar su alimentación y salud es importante esterilizarlos ya sean perros o gatos y si vives en Querétaro ya publicaron el calendario para las Jornadas de esterilización gratuitas.
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Calendario de esterilización para mascotas
En redes sociales el municipio de Querétaro publicó las fechas para esterilizar a tu mascota y el servicio estará disponible:
- Centro Histórico: 1, 10, 15 y 18 de abril
- Félix Osores: 6, 7, 8 y 9 de abril
- Epigmenio Gonzáles: 11, 17, 20, 21 y 25 de abril
- Felipe Carrillo Puerto: 13, 14 y 28 de abril
- Josefa Vergara y Hernández: 16 y 29 de abril
- Cayetano Rubio: 22 y 23 de abril
- Santa Rosa Jáuregui: 24, 27 y 30 de abril
Requisitos para la esterilización gratis
De acuerdo con la información proporcionada, las esterilizaciones son gratuitas y se llevarán a cabo en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas. Es importante acudir con cita previa que se podrá agendar en el WhatsApp: 442 207 5772.
¿Por qué es importante esterilizar a las mascotas?
La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) enlista 10 razones por la que se debe esterilizar a las mascotas:
- Las hembras tendrán una vida más larga y sana
- La castración proporciona mayores beneficios para los machos como cáncer de testículos
- Las hembras esterilizadas no entran en celo
- Los machos no querrán vagar fuera de casa
- La esterilización no engorda a las mascotas
- Ayuda a evitar la reproducción descontrolada pues cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son abandonados y mueren
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