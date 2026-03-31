Calendario de Jornadas de esterilización gratis para mascotas durante abril en Querétaro

Tener una mascota es una gran responsabilidad pues además de cuidar su alimentación y salud es importante esterilizarlos ya sean perros o gatos y si vives en Querétaro ya publicaron el calendario para las Jornadas de esterilización gratuitas.

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Calendario de esterilización para mascotas

En redes sociales el municipio de Querétaro publicó las fechas para esterilizar a tu mascota y el servicio estará disponible:

Centro Histórico: 1, 10, 15 y 18 de abril

Félix Osores: 6, 7, 8 y 9 de abril

Epigmenio Gonzáles: 11, 17, 20, 21 y 25 de abril

Felipe Carrillo Puerto: 13, 14 y 28 de abril

Josefa Vergara y Hernández: 16 y 29 de abril

Cayetano Rubio: 22 y 23 de abril

Santa Rosa Jáuregui: 24, 27 y 30 de abril

Requisitos para la esterilización gratis

De acuerdo con la información proporcionada, las esterilizaciones son gratuitas y se llevarán a cabo en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas. Es importante acudir con cita previa que se podrá agendar en el WhatsApp: 442 207 5772.

¿Por qué es importante esterilizar a las mascotas?

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) enlista 10 razones por la que se debe esterilizar a las mascotas:

Las hembras tendrán una vida más larga y sana

La castración proporciona mayores beneficios para los machos como cáncer de testículos

Las hembras esterilizadas no entran en celo

Los machos no querrán vagar fuera de casa

La esterilización no engorda a las mascotas

Ayuda a evitar la reproducción descontrolada pues cada año millones de gatos y perros de todas las edades y razas son abandonados y mueren

Crean celular para hablar con mascotas

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