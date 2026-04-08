Tláloc está furioso y manda lluvias, granizo y bajas temperaturas para el clima en México para hoy 8 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el clima en México para hoy miércoles 8 de abril reportará lluvias intensas, granizo y bajas temperaturas en varias zonas del país.

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Conoce en qué estados lloverá, qué lugares tendrán altas temperaturas, a qué hora se esperan lluvias en la CDMX, el clima en Edomex, y cuándo termina la temporada de lluvias y la primavera.

¿En qué estados lloverá este hoy 8 de abril?

Según el SMN, lluvias fuertes a lluvias puntuales muy fuertes caen en:



Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes se registran en:



Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Edomex

Chiapas

Intervalos de chubascos ocurren en:



Coahuila

San Luis Potosí

Querétaro

CDMX

Morelos

Guerrero

Quintana Roo

Lluvias aisladas se presentan en:



Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Tabasco

Campeche

Yucatán

Las lluvias vienen acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además el SMN advierte posibles encharcamientos, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Temperaturas mínimas y máximas hoy en México

A pesar del paso del Frente Frío 43, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Michoacán centro y Guerrero noroeste; máximos 35 a 40 ºC en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua suroeste, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Lluvias en CDMX y Edomex este 8 de abril

Aunque no se sabe la hora exacta, se esperan a cualquier momento del día junto con descargas eléctricas y posible granizo, mientras que en Edomex, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas durante la madrugada.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

La temporada de lluvias podría terminar hasta octubre, sin embargo el clima actual reporta lluvias debido a la actividad por frentes fríos y canales de baja presión, una condición temporal fuera de la época principal de lluvias.

¿Cuándo termina la primavera?

De acuerdo con el calendario estacional, la primavera termina el próximo 21 de junio y le seguirá el verano con mayores temperaturas en gran parte del país.