Calles de CDMX con tráfico por 4 marchas y bloqueos hoy

Hoy miércoles se tienen previstos varios bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX, así que para que tomes previsiones te decimos en qué calles habrá cortes a la circulación.

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Habrá 4 marchas en CDMX

De acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) este día se llevarán a cabo 4 marchas en:

Av. Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2 colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

En la Estación “Salto del Agua”, línea 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. José María Izazaga y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Congreso de la Ciudad de México ubicado en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:30 horas.

En Monumento a la Revolución y en la Estación “San Antonio Abad”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con destino al Zócalo Capitalino a las 10:00 horas.

Lista de calles cerradas por manifestaciones

También habrá movilizaciones sociales en las siguientes calles:

06:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Cámara de Senadores en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc; en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento al General Lázaro Cárdenas del Río Dr. Erazo No. 12, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Jaime Nuno No. 155, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero; en Museo de la Memoria Indómita en Regina No. 66, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

19:00 horas en Embarcadero Atenco Puente de Urrutia y Canal Apatlaco, colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco.

Durante el día en la Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo en Av. Parque Lira No. 94, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

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