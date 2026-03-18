Evita multas y recargos: Fecha límite y dónde pagar la tenencia 2026 en CDMX y Edomex

Con el cierre de marzo a la vuelta de la esquina, los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) enfrentan los últimos días para pagar el refrendo vehicular y acceder al subsidio de tenencia 2026.

Hacerlo a tiempo no solo evita recargos, también permite mantener en regla el vehículo para otros trámites obligatorios. La fecha clave en CDMX es el 31 de marzo, mientras que en Edomex el plazo se extiende al 6 de abril.

📣 Aprovecha esta oportunidad y regulariza tus adeudos de predial hoy.

🖥️ Ingresa la cuenta predial, consulta la propuesta de beneficio y paga en línea desde donde estés. #LaSAFContigo pic.twitter.com/tIR0UgEeE9 — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) March 18, 2026

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¿Cómo pagar la tenencia y refrendo en CDMX?

En la capital, la Secretaría de Administración y Finanzas habilitó varias formas de pago. Esta es la más rápida:



Pago en línea (recomendado)

Ingresa al portal oficial de la Tesorería Captura tu número de placa Genera tu línea de captura

Paga con tarjeta bancaria

Desde el celular Descarga la app “Tesorería CDMX”

Consulta tu adeudo y paga directamente

Pago presencial Acude a kioscos de tesorería o administraciones tributarias Imprime tu formato y paga en ventanilla o en bancos/tiendas



Conviene recordar que algunos bancos permiten pagar a meses sin intereses, generalmente a partir de 500 pesos.

Revelan calendario de verificación vehicular en el Edomex

¿Cómo pagar en el Estado de México?

Para quienes circulan en el Edomex, el proceso es similar y también puede hacerse sin salir de casa:



En línea

Entra al Portal de Servicios al Contribuyente Ingresa tu placa Descarga la línea de captura y paga

Presencial

Módulos de recaudación en plazas comerciales Bancos y tiendas autorizadas con tu formato de pago



Requisitos clave para no pagar tenencia en 2026

Si buscas obtener el subsidio y solo pagar el refrendo, debes cumplir con lo siguiente:



Estar al corriente en pagos anteriores

Tener tarjeta de circulación vigente

Que el valor de tu auto no exceda el límite establecido

Si cumples estos puntos, el sistema aplica automáticamente el subsidio al pagar el refrendo.

Últimos días: errores comunes que debes evitar

En la recta final, autoridades advierten sobre fallas frecuentes que pueden hacerte perder el beneficio:



Dejar el pago al último día : los sistemas pueden saturarse

: los sistemas pueden saturarse Tener adeudos pendientes: bloquean el subsidio

bloquean el subsidio No guardar el comprobante: lo necesitarás para verificación o aclaraciones

¿Qué pasa si no pagas a tiempo?

Si no realizas el pago antes de la fecha límite:



Pierdes el subsidio y debes pagar la tenencia completa

Se generan recargos y actualizaciones

Puedes tener problemas en trámites como verificación o cambio de propietario

Aún estás a tiempo de cumplir. Con opciones digitales, pago en tiendas y facilidades bancarias, el proceso puede tomar solo unos minutos si lo haces con anticipación.

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