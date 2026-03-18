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Evita multas y recargos: Fecha límite y dónde pagar la tenencia 2026 en CDMX y Edomex

El reloj corre para los dueños de autos en el Valle de México; revisa si cumples con los 3 requisitos clave para mantener el beneficio fiscal este año.

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Se agota el tiempo para obtener el subsidio en CDMX y Edomex|Secretaría de Finanzas CDMX

Escrito por: Ximena Ochoa

Con el cierre de marzo a la vuelta de la esquina, los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) enfrentan los últimos días para pagar el refrendo vehicular y acceder al subsidio de tenencia 2026.

Hacerlo a tiempo no solo evita recargos, también permite mantener en regla el vehículo para otros trámites obligatorios. La fecha clave en CDMX es el 31 de marzo, mientras que en Edomex el plazo se extiende al 6 de abril.

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¿Cómo pagar la tenencia y refrendo en CDMX?

En la capital, la Secretaría de Administración y Finanzas habilitó varias formas de pago. Esta es la más rápida:

  • Pago en línea (recomendado)
  • Paga con tarjeta bancaria
  • Consulta tu adeudo y paga directamente
    • Pago presencial
    • Acude a kioscos de tesorería o administraciones tributarias
    • Imprime tu formato y paga en ventanilla o en bancos/tiendas

Conviene recordar que algunos bancos permiten pagar a meses sin intereses, generalmente a partir de 500 pesos.

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¿Cómo pagar en el Estado de México?

Para quienes circulan en el Edomex, el proceso es similar y también puede hacerse sin salir de casa:

  • En línea
  • Presencial
    • Módulos de recaudación en plazas comerciales
    • Bancos y tiendas autorizadas con tu formato de pago

Requisitos clave para no pagar tenencia en 2026

Si buscas obtener el subsidio y solo pagar el refrendo, debes cumplir con lo siguiente:

  • Estar al corriente en pagos anteriores
  • Tener tarjeta de circulación vigente
  • Que el valor de tu auto no exceda el límite establecido

Si cumples estos puntos, el sistema aplica automáticamente el subsidio al pagar el refrendo.

Últimos días: errores comunes que debes evitar

En la recta final, autoridades advierten sobre fallas frecuentes que pueden hacerte perder el beneficio:

  • Dejar el pago al último día: los sistemas pueden saturarse
  • Tener adeudos pendientes: bloquean el subsidio
  • No guardar el comprobante: lo necesitarás para verificación o aclaraciones

¿Qué pasa si no pagas a tiempo?

Si no realizas el pago antes de la fecha límite:

  • Pierdes el subsidio y debes pagar la tenencia completa
  • Se generan recargos y actualizaciones
  • Puedes tener problemas en trámites como verificación o cambio de propietario

Aún estás a tiempo de cumplir. Con opciones digitales, pago en tiendas y facilidades bancarias, el proceso puede tomar solo unos minutos si lo haces con anticipación.

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