¡Llena los tambos! Colonias de la CDMX sufren corte de agua inminente este 19 de marzo

¡Prepárate para el corte de agua! Este jueves 19 de marzo varias colonias de la alcaldía Álvaro Obregón van a sufrir la interrupción del suministro de agua potable, por lo que decenas de hogares resultarán afectados. ¿Tu casa está entre ellas?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los capitalinos. Te contamos cuáles son las colonias que se quedan sin agua en la CDMX.

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¿Cuánto tiempo va a durar el corte de agua en la alcaldía Álvaro Obregón?

A través de sus redes sociales, la SEGIAGUA informó que se estarán realizando trabajos de mantenimiento en el Rebombeo Judío Lerma, ubicado en calle Crisantemo esquina Azucena, colonia Torres del Potrero.

Por esta razón, se tiene programado un corte de agua potable que tendrá una duración de hasta 9 horas. Estos son los horarios del corte programado:

Inicio del corte: Jueves 19 de marzo, en punto de las 09:00 horas

Fin del corte: Jueves 19 de marzo, en punto de las 18:00 horas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcaldiaAO:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento en el Rebombeo Judío Lerma, ubicado en calle Crisantemo esquina Azucena, colonia Torres del Potrero.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/vFeoK8M9tY — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 18, 2026

Lista de colonias afectadas por corte de agua en la alcaldía Álvaro Obregón

El agua potable es uno de los servicios indispensables en el hogar, pues varias actividades cotidianas hacen uso de este recurso. Por esta razón, es necesario que las familias tomen precauciones este jueves 19, pues habrá actividades que deberán dejar para después como lavar la ropa o lavar los trastes.

La SEGIAGUA informó que este corte de agua inminente afectará a al menos seis colonias de la alcaldía Álvaro Obregón:

Torres del Potrero (partes alta y baja)

La Angostura

Rincón de la Bolsa

Lomas de los Cedros

Lomas de la Era

Lomas del Limbo

Aunque se espera que el suministro de agua potable se restablezca durante la tarde del jueves 19 de marzo, la SEGIAGUA sugiere a los capitalinos que lo requieran que soliciten pipas de agua totalmente gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.