¡Llena los tambos! Colonias de la CDMX sufren corte de agua inminente este 19 de marzo
¿Te afecta? Las autoridades recomiendan ahorrar agua, pues habrá un corte en el suministro de agua potable que afectará a cientos de familias capitalinas.
¡Prepárate para el corte de agua! Este jueves 19 de marzo varias colonias de la alcaldía Álvaro Obregón van a sufrir la interrupción del suministro de agua potable, por lo que decenas de hogares resultarán afectados. ¿Tu casa está entre ellas?
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para los capitalinos. Te contamos cuáles son las colonias que se quedan sin agua en la CDMX.
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¿Cuánto tiempo va a durar el corte de agua en la alcaldía Álvaro Obregón?
A través de sus redes sociales, la SEGIAGUA informó que se estarán realizando trabajos de mantenimiento en el Rebombeo Judío Lerma, ubicado en calle Crisantemo esquina Azucena, colonia Torres del Potrero.
Por esta razón, se tiene programado un corte de agua potable que tendrá una duración de hasta 9 horas. Estos son los horarios del corte programado:
- Inicio del corte: Jueves 19 de marzo, en punto de las 09:00 horas
- Fin del corte: Jueves 19 de marzo, en punto de las 18:00 horas
🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcaldiaAO:— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 18, 2026
👷♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento en el Rebombeo Judío Lerma, ubicado en calle Crisantemo esquina Azucena, colonia Torres del Potrero.
🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/vFeoK8M9tY
Lista de colonias afectadas por corte de agua en la alcaldía Álvaro Obregón
El agua potable es uno de los servicios indispensables en el hogar, pues varias actividades cotidianas hacen uso de este recurso. Por esta razón, es necesario que las familias tomen precauciones este jueves 19, pues habrá actividades que deberán dejar para después como lavar la ropa o lavar los trastes.
La SEGIAGUA informó que este corte de agua inminente afectará a al menos seis colonias de la alcaldía Álvaro Obregón:
- Torres del Potrero (partes alta y baja)
- La Angostura
- Rincón de la Bolsa
- Lomas de los Cedros
- Lomas de la Era
- Lomas del Limbo
Aunque se espera que el suministro de agua potable se restablezca durante la tarde del jueves 19 de marzo, la SEGIAGUA sugiere a los capitalinos que lo requieran que soliciten pipas de agua totalmente gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.
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