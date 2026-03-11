Fecha EXACTA en la que regresa el agua en tu colonia en Xochimilco; colonias afectadas por el corte

¿No hay agua en tu colonia hoy? Si vives en la alcaldía Xochimilco es probable que no tengas suministro en casa, pues este miércoles 11 de marzo, comenzó un corte de agua que afectó a decenas de familias en esta demarcación.

De manera periódica, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) lleva a cabo cortes de agua programados con el propósito de seguir mejorando el servicio para los capitalinos. Te contamos cuáles son las colonias que se quedaron sin agua en Xochimilco y cuál es la fecha exacta en la que se regulariza el suministro.

Fecha exacta del corte de agua en Xochimilco

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la SEGIAGUA confirmó que se realizaría un corte de agua programado de 48 horas, con el objetivo de lograr la eliminación de una fuga de 72 pulgadas en el Acueducto Xochimilco-Tulyehualco, que se ubica en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre Callejón San Jerónimo y Cocoxochitl, colonia Xochipilli.

Fecha de inicio: El corte de agua 11 de marzo de 2026

de 2026 Fecha de término: El suministro de agua potable se restablecerá el próximo viernes 13 de marzo, alrededor de las 22:00 horas.

Lista de colonias que se quedan sin agua en Xochimilco

De acuerdo con el comunicado de las autoridades de la SEGIAGUA, este miércoles 11 de marzo comenzó un corte de agua que afectó a vecinos de, al menos 5 colonias, ubicadas al sur de la capital mexicana. Esta es la lista:

San Luis Tlaxialtemalco

San Gregorio Atlapulco

Santa Cruz Acalpixca

Santa María Nativitas

Xochimilco Centro y sus barrios

Aunque se espera que el servicio de agua potable se restablezca el viernes 13 de marzo, la SEGIAGUA informó a la población que, de ser necesario, podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Recomendaciones en caso de corte de agua en la CDMX

Prioriza el consumo: Usa el agua almacenada estrictamente para beber, cocinar e higiene personal.

estrictamente para beber, cocinar e higiene personal. Higiene sin agua: Utiliza gel antibacterial o toallitas húmedas para reducir el uso de agua en el lavado de manos.

Uso del inodoro: No descargues el tanque innecesariamente. Puedes usar "agua gris" (como la de la ducha o lluvia) para las descargas manuales.

