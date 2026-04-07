Marcha y bloqueos en CDMX hoy provocan cierres viales en avenidas principales

En la CDMX todos los días hay bloqueos y manifestaciones que provocan tráfico pesado debido a los cortes a la circulación y para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino, te decimos dónde habrá afectaciones hoy martes 7 de abril.

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Marcha en CDMX hoy

Según información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalpa, Oaxaca se reunirá a las 11:00 horas en las oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 552, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Tribunal Superior Agrario en Av. Insurgentes Sur No. 838, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Cierres viales por manifestaciones

Además habrá cortes a la circulación en:

06:30 horas en Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

08:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

09:00 horas en Gasolinera “Juarez” Carretera Federal México-Toluca y Av. Juárez, colonia Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa.

10:00 horas en Hospital General Xoco ubicado en Av. México Coyoacán, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

11:0 horas en Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en Medellín No. 202, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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