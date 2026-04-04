Marchas, bloqueos y rodadas colapsarán calles de CDMX hoy sábado

Para que tomes previsiones este sábado, te decimos qué calles de la CDMX tendrán afectaciones por bloqueos y rodadas según información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Calles afectadas por marchas

Si vas a salir te recomendamos hacerlo con tiempo ya que habrá marchas en:

Parque Aguascalientes en Penitenciaria y Ferrocarril Interoceánico, colonia Penitenciaria, alcaldía Venustiano Carranza rumbo al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México Sastrería No. 20, colonia 10 de Mayo, alcaldía Venustiano Carranza a las 09:00 horas.

En Av. Paseo de la Reforma y Calz. Mahatma Gandhi, colonia Bosque de Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino al Ángel de la Independencia a las 12:00 horas.

¿En dónde habrá manifestaciones hoy?

09:00 horas en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Parroquia de Santa María Magdalena Atlilic (Atrio) Emilio Carranza y Magdalena, colonia La Magdalena Atlilic, alcaldía Magdalena Contreras.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque ubicada en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20) en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

18:30 horas en Zócalo Capitalino en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas CDMX hoy

Además se llevará a cabo rodadas en:

07:00 horas en Vips de Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado rumbo a la Ciclopista Ferrocarril de Cuernavaca.

08:00 horas en Palacio de Bellas Artes rumbo a Pachuca, Hidalgo.

19:45 horas en Kiosko de Alameda Central en Av. Hidalgo s/n, colonia Centro.

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